Россияне не жаловались на нарушение прав в Грузии – омбудсмен

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Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что готова в случае необходимости помочь россиянам, находящимся в Грузии. Она также попросила уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову обеспечить права грузинских граждан в РФ, передает "Интерфакс".

"В аппарат Народного защитника Грузии не обращался ни один гражданин РФ из-за случав правовых нарушений. В случае необходимости Народный защитник Грузии защитит права всех граждан на территории Грузии, вне зависимости от их гражданства или этнической принадлежности и осуществит реагирование по каждому инциденту", – сказано в ответе Ломджарии.

Ранее Москалькова обратилась к грузинскому народному защитнику с просьбой помочь обеспечить права российских граждан, находящихся в Грузии. Ломджария заявила, что в течение последних лет в Грузии не происходило насилия в отношении граждан России.

Она обратилась к Москальковой с надеждой, что она будет защищать права грузинских граждан на территории России и не допустит их дискриминации по этническому либо гражданскому признаку.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, что туристы из России должны приезжать в страну несмотря на политические разногласия. Захарова заявила, что если российские туристы и должны что-то, так это "чувствовать, что их встречают как самых дорогих гостей".

Беспорядки начались в Тбилиси 20 июня после инцидента в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов, как принято на таких мероприятиях, сел в кресло главы парламента. Это вызвало возмущение грузинской оппозиции. Под давлением митингующих спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе был вынужден оставить свой пост.

Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки из России в Грузию с 8 июля. Затем Минтранс РФ объявил, что грузинским авиакомпаниям также запретят полеты в Россию с этой же даты.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов в стране. Дмитрий Медведев назвал такое заявление непрофессиональным.

