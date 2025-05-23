Украинский журналист Алексей Суханов внесен в реестр иноагентов

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru (Алексей Суханов признан в РФ иноагентом)

Украинский журналист Алексей Суханов, поэт Александр Смирнов и политолог Юрий Пивоваров были внесены в реестр иноагентов, следует из данных сайта Минюста России.

Причинами для включения в соответствующий список Суханова были названы его выступления против спецоперации на Украине, негативные высказывания о россиянах, а также распространение ложных сведений о действиях властей России и их политике. Кроме того, журналист сотрудничает с иностранными организациями.

Смирнов, помимо перечисленного, причастен к созданию и распространению информации, предназначенной для широкой аудитории, от иноагентов, а также от иностранных и международных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России. Более того, он участвовал в сборе средств для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнули в Минюсте.

Пивоваров распространял недостоверные сведения, негативно влияющие на образ российской армии, и выступал в качестве респондента на платформах, поддерживаемых иноагентами. Политолог также сотрудничает с организациями, признанными нежелательными. В настоящее время он проживает за рубежом.

Вместе с тем список иноагентов пополнили писатель Анатолий Королев, бывший ответственный секретарь Координационного совета оппозиции Дмитрий Некрасов, правозащитник Ян Рачинский и юрист Игорь Слабых.

Все четверо также публиковали в Сети ложные сведения о решениях и политике российских властей. Помимо этого, Королев и Рачинский были авторами материалов, распространяемых иностранными агентами. Некрасов, как и Слабых, продолжает взаимодействовать с лицами и организациями, ранее включенными в соответствующий список, и находится за пределами России.

Ранее в Госдуму внесли законопроекты, которые позволяют признавать иностранными агентами лиц, которые содействуют иностранным организациям вопреки интересам России. Речь, в частности, шла о сборе военно-технической информации, которая при ее получении иностранными источниками может быть использована против безопасности страны.