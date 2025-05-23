Defense News: Пентагон передаст управление по делам России, Украины и Евразии

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Пентагон намерен передать управление по делам России, Украины и Евразии подразделению, занимающемуся вопросами Европы и Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на источники.

Как указали журналисты, перестановки не отразятся на работе и сотрудниках.

"Тем не менее перестановка понизит управление, которое до начала этого года было одним из самых важных в Пентагоне", – говорится в сообщении.

При этом издание добавило, что решение еще не окончательное.

Ранее СМИ сообщили, что Майкл Уолтц покинул пост помощника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности. Американский лидер указал, что он станет постоянным представителем США при ООН, а его старые обязанности будет временно исполнять госсекретарь Марко Рубио.

