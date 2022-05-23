Эрдоган назвал условие одобрения Турцией вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Турция продолжает обсуждать с НАТО вопрос снятия санкций с Анкары. Это является одним из условий ее согласия на вступление Швеции и Финляндии в Альянс. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что Анкара не может закрыть глаза на введенные Швецией ограничения.

Турецкий лидер также отметил, что страна не получила от партнеров по НАТО должной поддержки в борьбе с терроризмом.

"Мы ожидаем, что НАТО предпримет конкретные шаги для устранения обеспокоенности (из-за вступления Швеции и Финляндии в Альянс), а не будет делать бесполезные заявления", – приводит слова Эрдогана ТАСС.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не может согласиться с членством Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, в противном случае Альянс станет прибежищем террористов. Он также подчеркнул, что не верит словам о том, что Хельсинки и Стокгольм не станут поддерживать террористов.

