Постпред Крыма заявил об изменении статуса Азовского моря

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Постпред Крыма при президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что статус Азовского моря изменился после освобождения Мариуполя российскими ВС.
"Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю. Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования", – приводит слова Мурадова РИА Новости.
Он отметил, что после освобождения от украинских националистов Херсонской и южной части Запорожской областей и определения их статуса, Киев, очевидно, лишится выхода к Азовскому морю.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении завода "Азовсталь" и Мариуполя от украинских боевиков. По словам генерал-майора, под контроль ВС РФ также перешли подземные сооружения предприятия, где укрывались военнослужащие.
Он уточнил, что так называемый командир "Азова" был вывезен с территории "Азовстали" в специальном бронеавтомобиле в связи с ненавистью жителей Мариуполя за его многочисленные зверства.
17 мая Минобороны РФ опубликовало кадры сдачи в плен боевиков с территории "Азовстали" в Мариуполе.
Сдавшихся в плен националистов, которые укрывались на заводе, планирует допросить Следственный комитет России. В ведомстве установят личности пленных, а также их причастность к указанным преступлениям. Полученные сведения планируется сопоставить с материалами уже имеющихся дел и при необходимости учесть их в расследованиях.
Шойгу доложил Путину о полном освобождении завода "Азовсталь"
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