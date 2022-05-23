Постпред Крыма заявил об изменении статуса Азовского моря

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Постпред Крыма при президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что статус Азовского моря изменился после освобождения Мариуполя российскими ВС.

"Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю. Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования", – приводит слова Мурадова РИА Новости.

Он отметил, что после освобождения от украинских националистов Херсонской и южной части Запорожской областей и определения их статуса, Киев, очевидно, лишится выхода к Азовскому морю.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении завода "Азовсталь" и Мариуполя от украинских боевиков. По словам генерал-майора, под контроль ВС РФ также перешли подземные сооружения предприятия, где укрывались военнослужащие.

Он уточнил, что так называемый командир "Азова" был вывезен с территории "Азовстали" в специальном бронеавтомобиле в связи с ненавистью жителей Мариуполя за его многочисленные зверства.

17 мая Минобороны РФ опубликовало кадры сдачи в плен боевиков с территории "Азовстали" в Мариуполе.

Сдавшихся в плен националистов, которые укрывались на заводе, планирует допросить Следственный комитет России. В ведомстве установят личности пленных, а также их причастность к указанным преступлениям. Полученные сведения планируется сопоставить с материалами уже имеющихся дел и при необходимости учесть их в расследованиях.

