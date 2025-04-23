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23 апреля, 22:28

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NYP: Байдена "пририсовали" на семейной пасхальной фотографии

Байдена "пририсовали" на семейной пасхальной фотографии – СМИ

Фото: x.com/Joe Biden

Бывшего президента США Джо Байдена, вероятно, "пририсовали" на семейном пасхальном снимке. Фотография была опубликована в его аккаунте в соцсети Х, сообщает New York Post.

Как пишет СМИ, пользователи интернета заметили несостыковки. Например, почему экс-лидер Штатов стоит в синем костюме, в то время как на остальных домашняя одежда, почему он расположен на заднем плане в странной позе и под неестественным углом.

Некоторые предположили, что Байден, вероятно, не смог лично присутствовать на фотосессии из-за состояния здоровья. Другие же задались вопросом, жив ли он.

Ранее сообщалось, что Байден может поучаствовать в организации новых избирательных кампаний от Демократической партии США. Он может заняться сбором денег на финансирование мероприятий, в числе которых промежуточные выборы в конгресс в следующем году, утверждали журналисты.

Часть демократов считают, что экс-лидер страны может мобилизовать часть электората партии.

Экс-президент США Джо Байден зарабатывает выступлениями на корпоративах

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