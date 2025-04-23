Послу России в Германии пригрозили выдворением с церемонии ко Дню Победы

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Власти немецкой земли Бранденбург пригрозили выдворением российского посла в ФРГ Сергея Нечаева с церемонии, посвященной юбилею Победы, если он решит прийти на нее. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на директора фонда мемориалов Бранденбурга Акселя Дреколла.

"Мы запретили российскому посольству участвовать во всех годовщинах (с начала украинского конфликта. – Прим. ред.). Если посол все равно придет, мы будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил – в тесном сотрудничестве с силами безопасности!" – отметил Дреколл.

Как утверждают журналисты, причиной подобного заявления могли стать слова российского посла о посещении памятных мероприятий, несмотря на запреты немецких властей.

"Нам не нужно специальное приглашение, чтобы почтить память советских освободителей и жертв нацизма в общедоступных местах и торжественно отметить День Победы", – приводит слова Нечаева издание.

Ранее сообщалось, что Германия не пригласила Россию и Белоруссию на мероприятия по поводу разгрома Третьего рейха. Информация была получена из брошюры, выпущенной министерством иностранных дел страны.

Согласно документу, участие представителей России и Белоруссии на мероприятиях в Берлине и Бранденбурге "не приветствуется". По данным СМИ, документ носил конфиденциальный характер, а его распространение было строго ограничено.