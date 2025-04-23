Американский конгрессмен заявил, что стрелял по территории России

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Конгрессмен США Брайан Фицпатрик от Республиканской партии заявил, что побывал на Украине, где подписал один из снарядов, который затем якобы ударил по территории РФ. Об этом сообщает издание The Federalist со ссылкой на соцсети политика.

Однако затем в аппарате конгрессмена заявили, что в действительности Фицпатрик не стрелял по территории РФ. Уточняется, что он присутствовал лишь на контролируемом украинском учебном полигоне.

Остается неясным, была ли согласована поездка конгрессмена на Украину с американским президентом Дональдом Трампом. Представители Белого дома, Пентагона и Госдепа пока не комментировали произошедшее.

В начале апреля временно исполняющая обязанности главы МИД ФРГ Анналена Бербок прилетела в Киев с необъявленным визитом. В рамках поездки Бербок объявила о выделении Украине гуманитарной помощи в размере 130 миллионов евро.

Незадолго до этого в Киев также приезжали парламентские представители со всей Европы. В частности, в украинскую столицу прибыли спикеры и вице-спикеры парламентов Бельгии, Эстонии, Великобритании, Дании, Испании и других европейских государств.