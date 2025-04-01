Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев

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Временно исполняющая обязанности главы МИД ФРГ Анналена Бербок прилетела в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление ведомства.

Как сказано в сообщении министерства, Бербок уже объявила о выделении Украине гуманитарной помощи в размере 130 миллионов евро.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал выделить Киеву военную помощь в размере 7 миллиардов евро. Для этого были внесены поправки в основной закон ФРГ, которые связаны с ослаблением долгового тормоза.

Шольц уточнил, что 4 миллиарда евро уже предусмотрены в бюджете на этот год, а еще 3 добавятся, когда их одобрит бюджетный комитет бундестага. Канцлер ФРГ указал, что его страна оказывает военную помощь Киеву больше остальных европейских стран.

