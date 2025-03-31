Парламентские представители Европы прибыли в Киев

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В Киев приехали парламентские представители со всей Европы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на спикера Верховной рады Руслана Стефанчука.

Отмечается, что в украинскую столицу прибыли спикеры и вице-спикеры парламентов Бельгии, Эстонии, Великобритании, Дании, Испании, Исландии, Литвы, Латвии, Люксембурга, Норвегии, Польши, Словении, Португалии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, а также представители Европарламента.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс во второй раз не ответил на приглашение украинского лидера Владимира Зеленского посетить Киев. По данным СМИ, во время одного из телефонных разговоров Зеленский сказал, что Вэнса по-прежнему ждут на Украине, однако американский политик проигнорировал приглашение.

Также во время встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля украинский лидер приглашал Вэнса, чтобы тот самостоятельно оценил обстановку на Украине.