Сенат США принял на процедурном голосовании законопроекты о помощи Киеву

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Сенат США в ходе процедурного голосования принял пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов РФ и о введении дополнительных санкций в отношении Китая. Об этом сообщает ТАСС.

Перед голосованием состоялись дебаты. Законопроекты были одобрены в палате представителей американского конгресса 20 апреля. Объем пакета помощи составил 95 миллиардов долларов. Так, для Украины предусматривается 61 миллиард долларов, для Израиля – 26 миллиардов и средства для гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта.

После окончательного одобрения проектов пакет направят на подпись к американскому лидеру Джо Байдену.

Ранее сообщалось, что американская администрация готовит пакет военной помощи для Украины на 1 миллиард долларов. Это происходит из-за рассмотрения законопроекта с дополнительными бюджетными ассигнованиями для Киева. По данным СМИ, Вашингтон воспользуется средствами из проекта, который на этой неделе может принять Сенат.

20 апреля палата представителей конгресса США утвердила законопроект о дополнительной помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. Президент США Джо Байден заверил украинского лидера Владимира Зеленского, что Штаты оперативно дадут Киеву новый пакет помощи, когда Сенат примет соответствующий законопроект.

