Глава МЧС Чечни Цакаев присутствовал на совещании у Кадырова

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава МЧС Чечни Алихан Цакаев, который был задержан на прошлой неделе на границе Чечни и Дагестана, присутствовал на совещании у главы региона Рамзана Кадырова в понедельник, 22 апреля. Об этом свидетельствует видеозапись совещания, опубликованная в телеграм-канале Кадырова.

По словам главы Чечни, в рамках данного совещания обсуждались вопросы участия Чечни в спецоперации на Украине, а также наиболее эффективные пути "противодействия нацистской и западной угрозе".

Ранее Кадыров заявил, что в отношении Цакаева произошла "постыдная провокация" на границе с Дагестаном, на КПП "Герзель", где его попытались задержать "в грубейшей форме".

По словам главы Чечни, все действия осуществлялись без объяснения причин, хотя Цакаев не совершал грубых нарушений. Он дополнил, что у начальника управления МЧС не было с собой служебных документов и формы, так как у него был выходной.

Позже ГУ МВД России по Северному Кавказу доложило о результатах проведенной проверки в отношении Алихана Цакаева. По информации ведомства, водитель ехал по встречной полосе трассы Р-217 "Кавказ", создавая угрозу для других автомобилистов. Также правоохранители уточнили, что мужчина отказывался предоставить документы, нецензурно высказывался и пытался скрыться от полиции.