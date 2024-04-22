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22 апреля, 14:24

Происшествия

МВД РФ сообщило о результатах проверки по инциденту с главой МЧС Чечни

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

ГУ МВД России по Северному Кавказу доложило о результатах проведенной проверки в отношении главы МЧС Чечни Алихана Цакаева после инцидента на КПП "Герзельский мост". Они опубликованы в телеграм-канале министерства.

По информации ведомства, водитель ехал по встречной полосе трассы Р-217 "Кавказ", создавая угрозу для других автомобилистов. Также правоохранители уточнили, что мужчина отказывался предоставить документы, нецензурно высказывался и пытался скрыться от полиции.

"Его автомобиль был остановлен принудительно с применением специального инженерного заграждения", – сказано в сообщении.

При этом, как утверждают в ведомстве, злоумышленник оказал сопротивление при задержании и несколько раз ударил одного из полицейских. В связи с этим в отношении него были применены физическая сила и наручники.

Теперь результаты проверки передадут в Следственный комитет России для дальнейшей юридической оценки, добавили в пресс-службе.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на границе с Дагестаном, на КПП "Герзель", произошла "постыдная провокация" в отношении Цакаева. По мнению главы Чечни, сотрудники поста не стали бы задерживать Цакаева, будь он "в своей генеральской форме".

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