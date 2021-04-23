Численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов

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Численность российского посольства в Праге к 31 мая сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала. Об этом сообщили в МИД РФ.

"У обеих сторон к 31 мая останется по 7 дипломатов, 25 административно-технических сотрудников и 19 на месте принятых", – говорится в сообщении.

В министерстве также добавили, что безответственное поведение чешских властей отразилось на их же дипслужбе.

17 апреля власти Чехии сообщили о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

По данным властей Чехии, к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов.

МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.