В новом КоАП будет возможна замена штрафа предупреждением – сенатор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новая редакция Кодекса об административных правонарушениях предусматривает возможность замены штрафов на предупреждения в определенных ситуациях, рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

"Снижены санкции за те негрубые правонарушения, которые не несут угрозы жизни и здоровью, общественному порядку – проект нового КоАП предусматривает возможность замены штрафных санкций по этим составам предупреждением", – приводит РИА Новости слова Рукавишниковой.

Она подчеркнула, что замена штрафа при этом не является обязательной. Каждую ситуацию будет рассматривать суд или контролирующие организации. При этом правонарушение должно быть негрубым и совершено впервые.

Ранее в СМИ появилась информация, что в КоАП добавят штрафы за влияние на результаты спортивных турниров.

С граждан будут взимать штраф в размере от 50 до 70 тысяч рублей, с должностных лиц – от 100 до 150 тысяч рублей, с лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, – от 150 до 200 тысяч рублей, с юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

