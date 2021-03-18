Гидам и экскурсоводам без аттестации будет грозить штраф до 30 тысяч рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С начала 2024 года работающие без аттестата экскурсоводы и гиды-переводчики будут получать предупреждение или штраф до 30 тысяч рублей, сообщает ТАСС.
Согласно соответствующим поправкам, внесенным в КоАП РФ, оказание услуг экскурсоводов или гидов, не прошедших аттестацию, будет грозить предупреждением или штрафом в размере до 5 тысяч рублей для граждан, до 10 тысяч – для должностных лиц и до 30 тысяч рублей – для юридических лиц.
Для не получивших аттестат инструкторов-проводников по туристическим маршрутам штрафы будут составлять до 10 тысяч для граждан, до 30 тысяч – для должностных лиц и до 50 тысяч – для юридических лиц.
Также штраф грозит не включенной в реестр организации, которая выдала аттестат без необходимых для этого полномочий. Для таких организаций штраф может составить до 300 тысяч рублей.
Глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и соавтор законопроекта Борис Пайкин отметил, что данные меры направлены на нелегальный рынок экскурсий.
"Теневой рынок экскурсионных услуг негативно влияет на имидж страны за рубежом и снижает уровень безопасности туристов. Данное решение поможет туристической отрасли обелить рынок", – сказал Пайкин.
Он уточнил, что речь идет о безопасности граждан. Именно по этой причине ответственность инструкторов-проводников должна быть выше.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении размера штрафов для уклонистов, не вставших на воинский учет. Согласно инициативе, уклоняющихся от службы в армии предлагается штрафовать на 10 тысяч рублей.
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