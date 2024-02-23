Кадыров встретился с Путиным и доложил о важных направлениях развития Чечни

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в пятницу с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом глава республики сообщил в своем телеграм-канале.

Как отметил Кадыров, в ходе встречи президент поинтересовался социально-экономической обстановкой в Чеченской Республике, а также планами по развитию региона на 2024 год.

"Как всегда, Владимир Владимирович не оставил без внимания ни один вопрос. Каждая такая встреча проходит с полным погружением нашего президента в процессы внутри Чеченской Республики и заканчивается принятием взвешенных и продуманных решений", – отметил Кадыров.

Кадыров также рассказал президенту о боевом состоянии подразделений в зоне СВО, условиях службы, их оснащении и успехах на линии соприкосновения. По словам главы Чеченской республики, Путин высоко оценил достижения чеченских бойцов и их вклад в ход проведения специальной военной операции. Также он передал военным наилучшие пожелания в связи с Днем защитника Отечества.

Ранее Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Награду Кадырову присвоили за "большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики".