Путин наградил Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

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Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что награду Кадырову присвоили за "большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики".

Помимо этого, председателя парламента Чечни Магомеда Даудова удостоили орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за многолетнюю добросовестную работу, большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Ранее Кадыров выразил Путину благодарность за помощь в восстановлении транспортной сферы в Чечне и в целом за внимание к республике. Он также пригласил российского президента посетить Чечню.

До этого глава Чечни рассказал, что уже дважды обязан жизнью Путину, поэтому готов выполнить любое требование президента, даже если из-за этого потребуется умереть.

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