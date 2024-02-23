23 февраля, 14:43Политика
Матвиенко подарила Путину на 23 февраля перчатки
Фото: телеграм-канал "ЗАРУБИН"
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подарила президенту России Владимиру Путину ко Дню защитника Отечества перчатки. Об этом сообщил в пятницу журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем телеграм-канале.
Журналист опубликовал фотографию, на которой изображены три пары перчаток: серые, черные и зеленые тактические. Как отметила Матвиенко, партии таких же перчаток, а также носков и других теплых вещей от женщин Совета Федерации регулярно отправляются в зону специальной военной операции.
"Две шерстяные пары для Владимира Путина связаны вручную, а тактические зеленые пошиты на фабрике, которой тоже руководит женщина", – отметила Матвиенко.
О намерении подарить президенту перчатки Матвиенко заявила еще в конце января, на церемонии начала строительства атомного ледокола "Ленинград". Она пояснила, что пообещала подарить именно, так как без них "очень холодно на улице".
Ранее Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества. Она обратила внимание, что на участниках спецоперации РФ на Украине сейчас лежит большая ответственность, перед ними стоят сложные задачи, которые необходимо выполнить, чтобы обеспечить защиту Родины.
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