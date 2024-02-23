Матвиенко подарила Путину на 23 февраля перчатки

Фото: телеграм-канал "ЗАРУБИН"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подарила президенту России Владимиру Путину ко Дню защитника Отечества перчатки. Об этом сообщил в пятницу журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Журналист опубликовал фотографию, на которой изображены три пары перчаток: серые, черные и зеленые тактические. Как отметила Матвиенко, партии таких же перчаток, а также носков и других теплых вещей от женщин Совета Федерации регулярно отправляются в зону специальной военной операции.

"Две шерстяные пары для Владимира Путина связаны вручную, а тактические зеленые пошиты на фабрике, которой тоже руководит женщина", – отметила Матвиенко.

О намерении подарить президенту перчатки Матвиенко заявила еще в конце января, на церемонии начала строительства атомного ледокола "Ленинград". Она пояснила, что пообещала подарить именно, так как без них "очень холодно на улице".

Ранее Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества. Она обратила внимание, что на участниках спецоперации РФ на Украине сейчас лежит большая ответственность, перед ними стоят сложные задачи, которые необходимо выполнить, чтобы обеспечить защиту Родины.