США могут опубликовать разведданные о возможности передачи Китаем оружия России – СМИ

Фото: depositphotos/denisismagilov

В США рассматривают возможность обнародовать разведданные, которые по их мнению, свидетельствуют о том, что в КНР изучают вопрос о поставках вооружений России. Об этом со ссылкой на чиновников сообщает газета Wall Street Journal.

Отмечается, что решения о рассекречивании данных или возможных сроках этого пока не принято.

Согласно информации газеты, Китай может посодействовать России в пополнении боеприпасов или поставках электроники для производства современного оружия. В издании подчеркивают, что речь необязательно будет идти именно о передаче Китаем передового вооружения.

Ранее заведующий канцелярией комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии КНР Ван И в ходе поездки в Европу спрашивал у главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, почему Китай не может поставить оружие России, если ЕС предоставляет военную помощь Украине.

Боррель рассказал, что он долго пытался объяснить Ван И, в чем разница, которая, по его мнению, колоссальна.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опровергал, что Москва запрашивала военную помощь у Пекина. Он заявлял, что Кремлю нечего добавить к озвученному китайской стороной опровержению информации о том, что Россия якобы запрашивала у Китая военную помощь.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!