Премьер Украины назвал невозможным признание Крыма российским и отказ от вступления в НАТО

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Украина не пойдет на признание Крыма российским и отказ от вступления в НАТО. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в эфире телеканала ICTV.

Таким образом, Украина не сможет выполнить условия для нормализации отношений Москвы и Киева, которые ранее озвучил Владимир Путин.

"Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно", – подчеркнул Шмыгаль.

Ранее Путин в ходе своего обращения к россиянам заявил, что основным противником НАТО является Россия, а плацдармом для удара по ней будет служить Украина.

Президент РФ отметил, что у страны есть все основания полагать, что вступление Украины в НАТО и развертывание вооружений Альянса в этой стране – предрешенный вопрос.