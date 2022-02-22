Путин призвал Киев самостоятельно отказаться от вступления в НАТО

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Самым лучшим способом снижения текущей напряженности мог бы стать самостоятельный отказ Украины от вступления в НАТО, заявил Владимир Путин РИА Новости.

"Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется, лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО", – сказал президент России.

Он пояснил, что речь идет об избрании украинскими властями политики нейтралитета.

Ранее Путин в ходе своего обращения к россиянам заявил, что основным противником НАТО является Россия, а плацдармом для удара по ней будет служить Украина.

Президент РФ заявил, что у страны есть все основания полагать, что вступление Украины в НАТО и развертывание вооружений Альянса в этой стране – предрешенный вопрос.