В Белом доме сообщили о появлении "зеленых человечков" на востоке Украины

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"Зеленые человечки" появились на востоке Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге. Об этом пишет РИА Новости.

Псаки подчеркнула, что указанные лица не носят российской военной формы.

"Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине, и они, ну, не в униформе", – сообщила пресс-секретарь.

Она добавила, что данные лица похожи на военных из России.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин направил в Совфед обращение о применении ВС за пределами территории России. Об этом сообщила председатель СФ Валентина Матвиенко.

Позднее Совфед дал согласие на использование Вооруженных сил России за пределами страны в связи с ситуацией вокруг Донбасса.

Как подчеркнул позднее Путин, он не анонсировал отправку подразделений Вооруженных сил РФ в Донецкую и Луганскую народные республики в ближайшее время.