Посол РФ в Оттаве высмеял новые санкции Канады против России

Фото: PA/TASS/Mike Egerton
Посол России в Оттаве Олег Степанов оценил новые санкции Канады против России. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее о введении ограничений объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что санкции затронут членов парламента РФ, проголосовавших за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.
По мнению Степанова, решение канадских властей является новеллой в контексте международной политики.
"Объявление канадской стороны о том, что она вносит в черные списки <...> весь состав Совета Федерации и Госдумы – это просто смешно", – сказал Степанов.
Ранее президент США Джо Байден сообщил, что США вводят санкции против российских элит, суверенного государственного долга и двух банков.
Позднее стало известно, что под новые ограничения США попали ВЭБ, Промсвязьбанк и 42 дочерних компаний данных финансовых организаций.
В частности, санкции затронули российский футбольный клуб ЦСКА.
В список санкций ЕС вошел 351 депутат Госдумы
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