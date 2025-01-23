Зюганов: Путин умеет слушать и всегда перезванивает

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Владимир Путин умеет слушать и всегда перезванивает. Многие губернаторы и министры должны у него поучиться, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире радио КП.

По словам политика, российский президент постоянно открыт для диалога, что очень важно. Путин понимает, что такое стабильность, и в этом отношении всегда прислушивается к предложениям, рассказал Зюганов.

"С точки зрения опыта, когда его избрали президентом, он приехал к нам в штаб, ночью было, и попросил консультации. Я все-таки Россию и Советский Союз наизусть знаю. И мы с ним целый день сидели на даче Сталина (Иосифа, политика. – Прим. ред.). Сейчас регулярно, каждый месяц проводим полноценные консультации", – сказал лидер КПРФ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Путина абсолютным трудоголиком, так как он завершает рабочий день за полночь и рано утром находится на связи. График российского лидера Песков назвал "очень плотным". При этом Путин знает, что и как делать, подчеркнул его пресс-секретарь.