Нарышкин заявил, что США деградируют и теряют контроль

Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что "бывший мировой гегемон" в лице США постепенно деградирует и теряет контроль над ситуацией в мире. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Глава СВР добавил, что на этом фоне в мире появляются новые мощные и авторитетные игроки с большим потенциалом развития. Они обладают способностями обеспечивать мировую безопасность и стабильность, подчеркнул Нарышкин.

Меры США в сфере международной безопасности могут вызвать серьезные, если не разрушительные, последствия, заявляли ранее в МИД России. Чтобы сохранить свое господство в мире, США готовы идти на обострение мировых ситуаций.

Вашингтон безрассудно усиливает давление на страны, которые считает своими соперниками, отметили в МИД. Однако если речь идет про Россию, Китай и КНДР, то решения Штатов могут привести к тяжелым последствиям.