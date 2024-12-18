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18 декабря, 19:54

Политика

Рябков заявил, что меры США по безопасности приведут к катастрофе

Фото: kremlin.ru

Меры США в сфере международной безопасности могут вызвать серьезные, если не разрушительные, последствия, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе дискуссии клуба "Валдай".

Чтобы сохранить свое господство в мире, США готовы идти на обострение мировых ситуаций. Они безрассудно усиливают давление на страны, которые считают своими соперниками, отметил он. Однако если речь идет про РФ, КНР и КНДР, то решения Штатов могут привести к тяжелым последствиям.

По мнению дипломата, США и их партнеры давно пренебрегают принципом равной и неделимой безопасности, ставя под угрозу основополагающие интересы других стран в области безопасности.

"Именно в этом, как неоднократно излагалось в официальных выступлениях российских представителей, коренные причины того суперострого кризиса, с которым приходится иметь дело сейчас", – цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден одобрил секретный меморандум о борьбе со связями между РФ, КНДР, Ираном и Китаем. В нем содержится указание для различных государственных ведомств США изменить формат работы региональных групп, что позволит более эффективно решать проблемы, которые затрагивают все четыре страны.

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