Глава МИД КНР заявил, что отношения РФ и Китая не подвержены внешнему вмешательству

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Отношения между Россией и Китаем не направлены против третьих сторон и не подвержены внешнему вмешательству. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии.

Он подчеркнул, что Москва и Пекин придерживаются диалога и партнерства, а не конфронтации и формирования союзов.

"Китайско-российские отношения, следуя стратегическому руководству лидеров двух государств, с каждым днем становятся все более зрелыми и стабильными, независимыми и крепкими, они стали примером дружественных обменов между крупными державами и соседними странами", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Ван И добавил, что Китай и Россия будут поддерживать друг друга и совместно обеспечивать глобальную стратегическую стабильность в условиях серьезных изменений в мире.

Ранее сообщалось, что совместное патрулирование ВСК России и ВВС Народно-освободительной армии Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе не направлено против третьих стран. В Минобороны КНР отметили, что это рутинный процесс в рамках выполнения ежегодного плана сотрудничества.

"Газпром" 7 декабря установил новый исторический максимум суточного экспорта российского газа китайским потребителям по трубопроводу "Сила Сибири". Поставки идут по долгосрочному договору между компанией и CNPC.