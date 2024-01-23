США не выявили факты нецелевого применения Киевом поставленного оружия

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Американская сторона не выявила нецелевого применения Киевом поставленных ей вооружений США. Об этом шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил в ходе собрания созданной государствами Запада группы, которая осуществляет координацию поставок оружия Киеву.

"Соединенные Штаты продолжают тщательно отслеживать и вести учет военной помощи, поставляемой Украине", – цитирует министра ТАСС.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ближайшие месяцы будут критически значимыми для украинской стороны. Вместе с тем он указал на важность для Киева возможных новых пакетов военной помощи от Штатов.

До этого член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин указала на тот факт, что Вашингтон пытается получить новое финансирование для продолжения конфликта на Украине. Однако, подчеркнула она, параллельно этому украинский лидер Владимира Зеленского просит о мирных переговорах.

Военные эксперты оценили ситуацию с поставками западного вооружения Украине