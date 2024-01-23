Главы МИД РФ и Турции обсудили график предстоящих двусторонних контактов

Фото: МИД РФ

Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан на переговорах в штаб-квартире ООН обсудили график предстоящих двусторонних контактов. Об этом со ссылкой на сообщение МИД РФ пишет РИА Новости.

"Обсужден график предстоящих двусторонних контактов", – указано в сообщении министерства.

Главы МИД двух стран также рассмотрели вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и обсудили ход реализации ключевых российско-турецких проектов в сфере энергетики.

Кроме того, министры указали на необходимость координировать шаги стран в интересах нахождения взаимоприемлемых развязок острых региональных проблем, прежде всего, касательно ситуации в секторе Газа и на Ближнем Востоке в целом.

Лавров также провел встречи с главами МИД Ирана, Ливана и Индонезии.

22 января Лавров прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в заседаниях Совета Безопасности ООН по Украине и Ближнему Востоке.

В ходе заседания глава российского дипведомства заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, однако они не должны быть о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти и "потакать их фантазиям".

Глава МИД РФ прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета безопасности ООН