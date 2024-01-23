В Минобороны рассказали о подвиге танкистов, не допустивших прорыва ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Танковый батальон под командованием капитана Али Алибекова отбил наступление украинских сил на вверенном участке, не допустив прорыва оборонительной линии. О подвиге танкового батальона сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

В оборонном ведомстве уточнили, что подразделение оборонялось на важном направлении с задачей не дать прорваться украинским боевикам.

"Благодаря грамотной постановке задач, организованному взаимодействию между подразделениями, всестороннему и своевременному обеспечению танкисты капитана Алибекова в ходе отражения контрнаступления противника уничтожили свыше ста пытающихся прорваться украинских боевиков, а также 16 единиц бронированной техники", – рассказали в российском военном ведомстве.

Там добавили, что грамотные действия капитана и его подчиненных помогли не допустить прорыва оборонительной линии, а украинские силы понесли потери и значительно истощили наступательный потенциал.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России ликвидировали пункт дислокации иностранных боевиков в Харькове при помощи высокоточного удара. В результате были уничтожены свыше 60 наемников, еще более 20 боевиков попали в медучреждения.

До этого российские силы поразили базу с горючим для военной техники украинской армии, а также три склада боеприпасов противника.

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