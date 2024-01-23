Пушилин заявил, что войска РФ продвигаются к Курахову

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска продвигаются в сторону населенного пункта Курахово в Марьинском районе ДНР, откуда в воскресенье, 21 января, велся обстрел Донецка. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Стреляли с направления Курахово – населенный пункт, который пока еще находится под контролем противника. Но в этом направлении наши подразделения продвигаются, насколько это возможно", – приводит его слова РИА Новости.

21 января рынок в микрорайоне Текстильщик в Донецке подвергся обстрелу со стороны украинских сил. По словам главы ДНР, это произошло в тот момент, когда там было наиболее многолюдно.

22 января был объявлен днем траура по жертвам атаки. Глава СК России Александр Бастрыкин отдал поручение в рамках расследования уголовного дела найти всех причастных к этому преступлению.

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