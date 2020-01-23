Крашенинников отреагировал на сообщения о возможности самороспуска Госдумы

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Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию РФ Павел Крашенинников прокомментировал информацию о возможном самороспуске Госдумы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Крашенинников опроверг данные о подготовке поправки к основному закону, предусматривающей возможность самороспуска нижней палаты парламента.

"Я официально опровергаю слухи. Поправки о самороспуске нет и не будет", – заявил он.

Также Крашенинников добавил, что для него подобная информация явилась неожиданностью. Он заверил, что гарантирующих роспуск Госдумы поправок не разрабатывается, вся распространяемая об этом информация не обоснована.

Ранее Володин отреагировал на статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы. Он счел данные публикации вмешательством в суверенные дела страны.