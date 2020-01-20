Кремль отреагировал на сообщения о досрочных выборах в Госдуму

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Кремле прокомментировали данные о проведении досрочных выборов в Госдуму. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, Кремль всегда воздерживается от комментирования неподтвержденной информации, а потому призвал трезво оценивать источники, распространяющие подобные данные.

"Мы никогда не комментируем вот такую неподтвержденную информацию, тем более ее очень много в последнее время", – отметил Песков.

Незадолго до этого появилась информация о проведении досрочных выборов в Думу в декабре этого года.

Ранее сообщалось, что правительство России ушло в отставку. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил ряд изменений в Конституцию.