Володин отреагировал на статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал материалы иностранных СМИ, в которых говорится о возможности досрочного роспуска Думы. Об этом сообщает РИА Новости.

Володин счел данные публикации вмешательством в суверенные дела страны, отметив, что все статьи на эту тему являются вбросами.

"Наши средства массовой информации подхватили. При этом источников никто не указывает", – добавил он.

Председатель Госдумы также обратился к депутатам с просьбой не реагировать на надуманные темы, впоследствии оказывающиеся фейком.

Отмечается, что информация о возможных изменениях в Госдуме появилась после сообщений об уходе в отставку правительства РФ. Официальных же подтверждений таким данным нет.

Ранее на сообщения о возможных досрочных выборах в Госдуму отреагировал Кремль. Пресс-секретарь российского президента призвал трезво оценивать источники, а также добавил, что Кремль никогда не комментирует неподтвержденную информацию.