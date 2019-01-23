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11:15

Эксперт объяснил запрет выхода США из НАТО

политика за рубежом

11:15

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Фото: depositphotos/eabff

Американский президент Дональд Трамп, скорее всего, не планирует выходить из НАТО, поэтому принятый конгрессменами закон, запрещающий ему этот шаг, объясняется внутриполитической борьбой, а не высокими геополитическими задачами. В этом уверен политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, передает RT.

Эксперт предположил, что угрозы лидера США связаны с предупреждением партнеров по блоку о том, что нужно выполнять финансовые обязательства в полном объеме.

"Скорее всего, они (конгрессмены – прим. ред.) будут мотивировать это тем, что "наш президент за два года в Белом доме показал свою непредсказуемость, поэтому мы хотим использовать систему сдержек и противовесов и поставить флажки, за которые он не смог бы зайти"", – сказал Бышок.

По его словам, предупреждение Трампа о выходе в качестве возможного торга в контексте жестких бизнес-переговоров могло бы сыграть роль в давлении на партнеров.

Ранее в конгрессе США заявили, что считают работы по "продвижению демократии в России" удручающими. Подчеркивалась необходимость провести специальное расследование относительно причин неудачи стратегии по продвижению демократии.

политика за рубежом

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