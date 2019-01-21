Конгресс США констатировал неудачу в "продвижении демократии" в РФ

В конгрессе США заявили, что считают работы по "продвижению демократии в России" удручающими. Об этом сказано в соответствующем докладе ведомства, передает RT.
Исследовательская служба конгресса отмечает, что в последнее время в Штатах неоднократно заострялось внимание на "удручающих" результатах работы в этом направлении. Помимо России, как стратегически важная зона называется также Египет.
Служба подчеркнула, что нужно провести специальное расследование относительно причин неудачи стратегии по продвижению демократии.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предлагает выделить 800 миллионов долларов на срочные гуманитарные программы. Таким образом он планирует способствовать выходу своей страны из бюджетного кризиса, получившего название шатдаун.
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