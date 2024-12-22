WSJ: Украине потребуются годы, чтобы догнать российский ВПК

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Киеву потребовались бы "годы и миллиарды долларов", чтобы создать военно-промышленный комплекс, сопоставимый по масштабам с российским ВПК, передает The Wall Street Journal.

В частности в материале отмечается постоянный рост себестоимости украинского оружия, одной из причин которого являются частые отключения электроэнергии в стране.

Ранее Владимир Путин заявил, что успех на линии боевого столкновения зависит от быстроты и эффективности решения технологических задач. По его словам, российское оборонное ведомство не успевает отслеживать все предложения от "народного" ВПК, который постоянно предлагает все новые идеи. Путин уточнил, что по отраслям наиболее сложными областями являются беспилотники и искусственный интеллект.