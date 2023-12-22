Бывший протодиакон Кураев и создатель "Масяни" Куваев признаны иноагентами в РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минюст России внес в реестр иноагентов мультипликатора и автора "Масяни" Олега Куваева, лишенного сана религиозного деятеля Андрея Кураева и политолога Александра Рыклина. Об этом сообщается на сайте министерства.

Также в список добавили интернет-издание "Верстка медиа" и проект "Можем объяснить", журналиста Александра Баунова, юриста Саркиса Дарбиняна, ведущую Валерию Ратникову.

По данным ведомства, Куваев выступал против СВО на Украине, а также участвовал в мероприятиях по сбору средств в поддержку украинской армии. Мультипликатор распространял фейки о Вооруженных силах Российской Федерации.

"А. В. Кураев распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами", – уточнили в сообщении.

В ведомстве добавили, что Куваев и Кураев живут за рубежом.

В свою очередь, интернет-издание "Верстка медиа" создавало и распространяло материалы иноагентов, а также выступало против спецоперации. Проект "Можем объяснить" также выступал против СВО и распространял фейки о решениях российской власти.

В реестр Минюст также внес ООО "ВОБНИАР". Юрлицо учреждено иноагентом Маратом Никандровым и в данном случае речь идет о добросовестном выполнении закона об иноагентах.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ предложила Минюсту включить в реестр иноагентов писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов).