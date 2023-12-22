Лавров заявил, что Западу не удалось отменить Россию в ЮНЕСКО

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Западным государствам не удалось добиться отмены России в ЮНЕСКО. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на общем собрании комиссии России по делам ЮНЕСКО.

Министр напомнил слова Владимира Путина о том, что по линии организации Москва проводит весьма серьезные проекты, которые вызывают широкий интерес в мире.

Вместе с тем глава ведомства указал, что не существует таких фактов, которые указывали бы на то, что российская сторона якобы разрушает украинское культурное наследие.

"В этом ряду и попытки шельмовать Россию за так называемые разрушения украинского культурного наследия. Хотя никаких фактов никто предъявить на этот счет не может, их просто не существует", – цитирует его ТАСС.

Ранее Путин назвал тех, кто рушит мосты между народами, "недалекими" и некультурными. По его словам, они не понимают, в чем заключается миссия культуры.

Президент также указал, что военнослужащие и политики из различных государств с трудом "наводят мосты" между людьми. Спорт и культура являются проводниками взаимопонимания, без которых завершить конфликты трудно, а иногда даже невозможно, подчеркнул Путин.