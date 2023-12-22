В МИД РФ назвали возможные причины для разрыва дипотношений с США

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Конфискация замороженных активов РФ и продолжение военной эскалации могут стать причинами на прекращения дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном, считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Что касается триггера возможного витка конфронтации с потенциалом разрыва отношений, триггером может стать и конфискация активов, и дальнейшее нагнетание военной эскалации, много чего еще", – приводит "Интерфакс" его слова.

В беседе с агентством Рябков не захотел детально разбирать негативные прогнозы. Американцам не следует думать, что российская сторона будет обеими руками держаться за отношения с Соединенными Штатами, добавил дипломат.

При этом он уверен, что РФ не станет сама инициировать разрыв отношений, поскольку Россия и США играют важную роль в поддержании безопасности на мировой арене.

Ранее Владимир Путин заявил, что в стране не сработают "рецепты западных цветных революций", несмотря на развязанную в отношении РФ агрессию из-за рубежа. Он назвал Россию свободным и суверенным государством, а также подчеркнул, что страна сама будет принимать решения, "без чьих-либо подсказок".

Также российский лидер отметил резко возросшую активность НАТО. С его слов, к границам России переброшена авиатехника из Соединенных Штатов Америки, кроме того, увеличилась численность войск Альянса в Восточной и Центральной Европе.



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