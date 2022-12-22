Правнук Сталина попросил Путина перестать называть политика диктатором и кровавым тираном

Фото: телеграм-канал Mash

Правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад написал открытое письмо Владимиру Путину с просьбой перестать называть государственного деятеля СССР диктатором и кровавым тираном. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на текст обращения.

Бенсаад напомнил, что 5 марта 2023 года исполнится 70 лет со дня смерти Сталина. В связи с этим он попросил Путина помочь с разрешением на эксгумацию тела прадеда, чтобы проверить версию о его насильственной смерти.

Бенсаад рассказал о книге "Тайны семьи Сталиных: Исповедь последнего Джугашвили", которую он написал совместно с историком Ланой Паршиной. По его словам, в произведении он провел подробное расследование о причинах смерти прадеда и убедился в криминальной составляющей. Бенсаад уверен, что Сталина предали и отравили его соратники.

Он также заявил, что имя Сталина было оболгано, а активное участие в этой деятельности принимал Никита Хрущев.

"После смерти И. В. Сталина против него была развернута настоящая информационная война – "расчеловечивание", создание образа кровавого диктатора и тирана", – написал Бенсаад.

Правнук Сталина также напомнил, что именно Хрущев отдал Крым Украине и амнистировал бандеровцев, а теперь Россия "расплачивается за эти решения".

Бенсаад также высказал мнение, что против СССР и Сталина был заговор, чтобы перечеркнуть победу в ВОВ. По его словам, его прадед не был злодеем, он якобы боролся против "пятой колонны" внутри страны и коррупции. Правнук Сталина уточнил, что тех же целей придерживается РФ с февраля 2022 года.

Бенсаад отметил, что во времена Сталина появилось атомное оружие и энергетика, множество заводов в СССР, а также была выиграна война и заново отстроена страна.

"Я прошу признать на государственном уровне заслуги И. В. Сталина перед нашей страной и обществом; законодательно запретить упоминания о Сталине как о диктаторе и кровавом тиране; признать его незаконно пострадавшим (посмертно) от клеветы, информвойны и инфофейков", – сказал Бенсаад.

Он заявил, что признание заслуг Сталина поможет России победить в спецоперации.

Ранее Бенсаад пожаловался, что фактически оказался бездомным, поэтому ночует в машине из-за того, что его отец Хосин Бенсаад сменил замки в новой московской квартире.

Он указал, что это является покушением на жизнь правнука Сталина. При этом конфликт в семье произошел якобы из-за прав собственности на жилье. Ситуация также ухудшилась и после выхода книги.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!