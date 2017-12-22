В КПРФ порекомендовали выдвинуть Грудинина кандидатом на выборы президента

Фото: ТАСС/Стоян Васев
Президиум ЦК КПРФ рекомендовал съезду партии выдвинуть генерального директора подмосковного "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина кандидатом на выборы президента РФ, сообщает ТАСС.
Информация о том, что его кандидатуру обсуждают в числе прочих, уже появлялась в СМИ. В начале ноября стало известно, что на выборы 2018 года выдвинули кандидатуру Геннадия Зюганова. Он четырежды баллотировался на пост президента России, каждый раз занимая второе место.
Выдвижение Грудинина на пост президента России гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций, политолог Дмитрий Орлов назвал оригинальным ходом. Он охарактеризовал инициативу как попытку оживить публичный имидж партии. В то же время Орлов полагает, что основной проблемой для Грудинина как кандидата может стать отсутствие у него общенациональной известности. Окончательное решение примет съезд партии 23 декабря.
Пока желание участвовать в выборах изъявили 23 человека. Среди них – действующий президент России Владимир Путин.
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