Кампания по выборам президента РФ официально стартовала

Фото: ТАСС/Карпов Сергей
В России официально началась кампания по выборам президента. Уже с сегодняшнего дня кандидаты от партий и самовыдвиженцы могут подавать необходимые документы в ЦИК.
Соответствующее постановление Совета Федерации уже опубликовано в "Российской газете". Здесь же говорится, что выборы президента официально назначены на 18 марта 2018 года.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы ЦИК Эллы Памфиловой, пока что желание участвовать в выборах изъявили 23 человека. В их числе и действующий президент России Владимир Путин.
Планируется, что после официального старта предвыборной кампании в комиссию начнут поступать деньги из бюджета. Они пойдут на организацию и проведение выборов. Всего на эти цели предполагается потратить более 14,5 миллиардов рублей.
"Мы занимаемся серьезным обучением, чтобы провести кампанию так, чтобы никому из нас не было стыдно, чтобы мы гордились этой кампанией", – заявила Элла Панфилова.
Она также добавила, что избирательная система России, в которую входит 880 тысяч членов избиркомов разного уровня, к выборам готова полностью.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации единогласно одобрил постановление о назначении выборов президента Российской Федерации на 18 марта 2018 года.
О своем решении баллотироваться уже сообщили лидер ЛПДР Владимир Жириновский, политик Алексей Навальный, Ксения Собчак, Григорий Явлинский, телеведущая Екатерина Гордон и бизнесмен Сергей Полонский.
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