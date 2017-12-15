Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 18 марта 2018 года

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Совет Федерации единогласно одобрил постановление о назначении выборов президента Российской Федерации на 18 марта 2018 года, сообщает ТАСС. Соответствующее постановление опубликуют в течение пяти дней.

По словам главы комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, скорее всего, постановление вступит в силу 18 декабря.

И уже после публикации этого документа официально стартует избирательная кампания. Партии смогут проводить предвыборные съезды, а самовыдвиженцы – организовывать собрания групп поддержки.

Принять участие в выборах президента РФ в 2018 году изъявили желание 13–15 кандидатов. Когда начнется избирательная кампания, этот список может пополниться.

Выборное законодательство РФ гарантирует равенство на выборах всех кандидатов. В том случае, если кандидат прошел определенные требования и получил определенную поддержку со стороны избирателей, ему предоставят бесплатное эфирное время, бесплатные печатные площади и равный доступ к проведению наружной рекламы.

Ранее о своем решении баллотироваться сообщили действующий президент РФ Владимир Путин, лидер ЛПДР Владимир Жириновский, политик Алексей Навальный, Ксения Собчак, Григорий Явлинский, телеведущая Екатерина Гордон и бизнесмен Сергей Полонский.