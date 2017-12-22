Возможное выдвижение Грудинина от КПРФ назвали "оригинальным ходом"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Возможное выдвижение директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на пост президента России от КПРФ назвали "оригинальным ходом". Такое мнение высказал генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, политолог Дмитрий Орлов.
Орлов охарактеризовал эту инициативу как попытку оживить публичный имидж партии.
"Грудинин довольно заметен на левом фланге и даже пользуется поддержкой вне КПРФ", − отметил политолог в беседе с RT. "У него весьма удачный имидж, он хороший оратор, яркий человек с очень позитивной производственной биографией", − добавил Орлов. К достоинствам кандидата эксперт также отнес способность Грудинина "обращаться к самозанятым, к среднему классу, к предпринимательскому сообществу".
В то же время Орлов напомнил, что основной проблемой для Грудинина как возможного кандидата может стать отсутствие у него общенациональной известности.
"Грудинин будет выступать новичком. И это очень серьезный риск, который существенно ограничивает его электоральный потенциал", − пояснил эксперт. "Существует реальная угроза, что Грудинин наберет не только меньше Жириновского, но и меньше других лидеров гонки", − подытожил политолог.
Ранее стало известно, что КПРФ рассматривает возможность выдвинуть кандидатом в президенты России директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Его кандидатуру на заседании 21 декабря обсудил партийный президиум партии. При этом, как подчеркнул лидер КПРФ Геннадий Зюганов, помимо Грудинина, назывались и другие кандидатуры, а окончательное решение примет съезд партии 23 декабря.
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