Фото: Zuma\TASS\Evgeny Sinitsyn
КПРФ может выдвинуть другого кандидата в президенты. Президиум партии на заседании 21 декабря обсудил кандидатуру директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина для выдвижения в президенты России.
"Наряду с другими кандидатурами обсуждается кандидатура Грудинина", – сказал РИА Новости источник в партии. Он подчеркнул, что называлось много имен, при этом чаще всего – имя лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
Сам лидер КПРФ отметил, что кандидатур обсуждалось много, но окончательное решение примет субботний съезд.
В начале ноября стало известно, что кандидатуру Геннадия Зюганова выдвинули от коммунистической партии на выборы-2018. Зюганов четырежды баллотировался на пост президента Российской Федерации, каждый раз занимая второе место.
Центральная избирательная комиссия РФ запустила обратный отсчет времени до выборов президента России. Постановление Совета Федерации о назначении даты выборов президента вступило в силу 18 декабря.
Пока желание участвовать в выборах изъявили 23 человека. В их числе и действующий президент России Владимир Путин.
О своем решении баллотироваться также уже сообщили лидер ЛПДР Владимир Жириновский, Алексей Навальный, Ксения Собчак, Григорий Явлинский, телеведущая Екатерина Гордон и бизнесмен Сергей Полонский.
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