ЦИК распределила бюджет на подготовку и проведение выборов в 2018 году

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России распределила денежные средства на подготовку и проведение президентских выборов в 2018 году.

Федеральный бюджет на проведение кампании составляет примерно 17, 7 миллиардов рублей. Из них около 98, 7 процента – 17, 4 миллиарда рублей – пойдут на расходы избирательных комиссий, передает Агентство "Москва".

Кроме того, на организацию выборов за границей ЦИК направит 123 миллиона рублей. По словам заместителя председателя комиссии Николая Булаева, деньги будут переданы министерству иностранных дел и министерству обороны.

Ранее ЦИК запустила обратный отсчет времени до выборов главы государства. 18 декабря вступило в силу постановление Совета Федерации о назначении даты голосования. В настоящий момент о своем желании баллотироваться в президенты изъявили 23 человека, в том числе нынешний российский лидер Владимир Путин.