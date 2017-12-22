Жириновский стал первым официальным кандидатом в президенты РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский официально стал первым кандидатом в президенты России. 22 декабря Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей партии, выдвинувшей Жириновского кандидатом в президенты, а сам политик получил разрешение открыть специальный избирательный счет.

Как передает РИА Новости, накануне лидер ЛДПР первым из претендентов подал в ЦИК документы для выдвижения. Рассмотрев их, Центризбирком объявил о регистрации его уполномоченных представителей: четырех − от выдвинувшей Жириновского ЛДПР и трех − по финансовым вопросам.

Как сказано в постановлении ЦИК, Жириновскому разрешено открыть специальный счет для формирования избирательного фонда в одном из офисов Сбербанка.

Ввиду того, что ЛДПР, как и ряд других партий, освобождена от сбора подписей, ее кандидату не нужно предоставлять в ЦИК подписные листы. Отмечается, что перечень документов, необходимых Жириновскому, был небольшим. В него, в частности, вошло уведомление об отсутствии зарубежных активов и подтверждение открытия специального избирательного счета. Теперь ЦИК следует в течение десяти дней зарегистрировать уже непосредственно кандидата в президенты. Подача документов на регистрацию начнется 27 декабря.

Ранее сообщалось, что Владимира Жириновского выдвинули кандидатом в президенты России от ЛДПР. Партийный съезд принял такое решение 20 декабря. Для самого Жириновского эта избирательная кампания станет уже шестой по счету.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. 18 декабря 2017 года официально стартовала предвыборная кампания.