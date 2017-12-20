Жириновского выдвинули кандидатом в президенты России от ЛДПР

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Лидера ЛДПР Владимира Жириновского на съезде партии вновь выдвинули кандидатом в президенты России. Партийный съезд ЛДПР проходит в столице 20 декабря, передает "Интерфакс".

Отмечается, что для Жириновского эта избирательная кампания будет шестой по счету.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года, а 18 декабря официально стартовала предвыборная кампания.

6 декабря о своих планах участвовать в выборах объявил действующий президент Владимир Путин.

Кроме того, о намерении баллотироваться на пост главы государства заявляли телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, политик Григорий Явлинский и бизнесмен Сергей Полонский.